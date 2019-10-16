Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны за 2018 год. Об этом сообщают «Известия» , ссылаясь на материалы ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда). Под потерями из-за несоблюдения норм охраны труда специалисты в основном подразумевают последствия производственных травм и плохие условия труда.

В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий людям, работавшим на вредных производствах, а Фонд социального страхования (ФСС) выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям, указано в материалах ВНИИ труда. Работодатели потратили 116,7 млрд рублей на компенсации сотрудникам плюс недополучили 586,4 млрд рублей выручки из-за потерь рабочего времени.

Опрос: каждый пятый россиянин недоволен условиями труда на работе Доля россиян, неосведомленных о том, действуют ли в их организации нормы по охране труда, сократилась.

По словам экспертов, фактические издержки из-за плохих условий труда гораздо выше, чем оценивает ВНИИ труда, однако рассчитать их проблематично — никто не измеряет потери, связанные с профессиональным выгоранием, учет профессиональной заболеваемости тоже не вполне отлажен. Также со значительными рисками сопряжена добыча полезных ископаемых.

Более процента ВВП — заметная сумма, за которую стоит бороться, считают эксперты.