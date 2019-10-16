Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии, передает ТАСС.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно.

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



В ней также отмечается, что учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объема прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.