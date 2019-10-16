Сотрудников старше 45 лет нанимают 83% компаний России, выяснил аналитический центр сервиса «Авито Работа» в ходе исследования рынка труда в сфере массовых профессий. Как уточняется в сообщении «Авито», под массовыми понимаются профессии, связанные с физическим трудом и/или предполагающие занятость в сфере обслуживания (кассир, водитель, продавец, строитель и т. п.).

Оставшиеся 17% респондентов сообщили, что не принимают в штат таких соискателей.

Средний бизнес демонстрирует наиболее высокую готовность принимать возрастных кандидатов (на вопрос о найме утвердительно ответили 90% респондентов). Наименьшая заинтересованность оказалась у компаний из микро- и малого бизнеса.

Наиболее охотно людей старше 45 лет нанимают в сфере тяжелой промышленности (94% работодателей). На втором месте по частоте утвердительных ответов — сфера образования (92%), на третьем — интернет-торговля (90% опрошенных). Также в число сфер, где чаще всего нанимают кандидатов в возрасте от 45 лет, вошли госслужба, строительство, сервисное обслуживание.

Подавляющее большинство респондентов считают, что главным преимуществом кандидатов старше 45 лет является большой опыт работы. Также, по мнению работодателей и вопреки распространенным стереотипам, многие из таких соискателей готовы выдерживать нагрузки и учиться новому. Треть честно отметили, что важны зарплатные ожидания таких кандидатов, а 27% признались, что их привлекает готовность сотрудников старшего возраста к переработкам.

В ответ на вопрос о должностях, по которым есть положительный опыт набора соискателей старше 45 лет, большинство респондентов указали водителей (42%), рабочих (36%), уборщиков (34%).



Опрос проводился в период с 30 августа по 18 сентября 2019 года среди примерно 500 представителей российских компаний. В нем принимали участие специалисты со всей России, которые отвечают за подбор линейного персонала по массовым профессиям.