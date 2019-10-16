Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года до 12 130 рублей, передает ТАСС.

По действующему законодательству МРОТ составляет 11 280 рублей.

«Повышение МРОТ в 2020 году составит 850 рублей, рост на 7,5%, — сказал на заседании замглавы Минтруда Всеволод Вуколов. — При этом с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно: (на величину) от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе».

По оценке ведомства, повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек. Половина из них заняты в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил Вуколов.



Объем расходов бюджетной системы на реализацию документа в 2020 году составит 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.