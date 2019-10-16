Президент РФ Владимир Путин подписал законы об утверждении отчетов об исполнении бюджетов за 2018 год трех государственных внебюджетных фондов: Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, а также Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Документы опубликованы в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Пенсионным фондом в отчетном периоде выполнены все публичные нормативные обязательства, на исполнение которых направлено 8,1 трлн рублей, или 96,5% общего объема расходов бюджета фонда, указывает ТАСС. На выплату страховых пенсий (ее получали 40,2 млн человек) направлено 6,7 трлн рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2018 год на 422,72 рубля и составил почти 14,2 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии на конец 2018 года превысил 9 тыс. рублей.

В 2018 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы с 1 января на 3,7%, социальные пенсии увеличились на 2,9% с 1 апреля.

Комитет Госдумы одобрил проект бюджета Пенсионного фонда на 2020 год Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году.

Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2018 году составили 1,895 трлн рублей, или 100,4% от утвержденного размера (1,887 трлн рублей). По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 158 млрд рублей (9,1%).



Бюджет Фонда социального страхования за 2018 год исполнен по доходам в сумме 735,2 млрд рублей, или 103,7% к показателю, утвержденному законом, по расходам — в сумме 702,2 млрд рублей (95,3% от утвержденных законом назначений). Расходы фонда на выплату пособий, связанных с материнством, составили 291,2 млрд рублей. На оплату родовых сертификатов для 1,5 млн женщин и 1,9 млн малышей израсходовано 15 млрд рублей.