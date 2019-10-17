Доля россиян, ориентированных на сберегательное поведение, составила 69% в сентябре 2019 года, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Индекс сберегательного поведения в сентябре 2019 года вернулся к максимальному за год значению и достиг 70 пунктов. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% опрошенных.

Индекс потребительского доверия в сентябре составил 36 пунктов. Четверть россиян (24%) считают, что сейчас благоприятное время для крупных покупок, а 58% опрошенных настроены скептически.

Индекс кредитования составил 27 пунктов. Согласно исследованию, 72% респондентов не готовы в настоящее время получать крупные займы, 15% россиян считают иначе.

Индекс доверия банковским вкладам составил 56 пунктов на сентябрь 2019 года. Размещать свободные средства на счету банковского вклада готовы 46% граждан. Треть опрошенных (30%) считают, что деньги из банка лучше забрать.