Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса уменьшилось в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го за счет снижения профицита внешней торговли. Об этом говорится в первом ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария Центробанка «Платежный баланс России» .

«В III квартале 2019 года профицит счета текущих операций составил 12,9 млрд долларов США, сократившись на 14,5 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — указано в обзоре с пояснением, что «это произошло за счет сокращения на треть баланса внешней торговли товарами и услугами».

Экспорт сократился на фоне более низких мировых цен на энергоносители, а импорт увеличился в условиях укрепления рубля, указывают в ЦБ.

В январе — сентябре 2019 года положительное сальдо счета текущих операций уменьшилось на 17,9 млрд до 57,2 млрд долларов.

«В то же время чистое кредитование частным сектором России остального мира существенно замедлилось по сравнению с III кварталом 2018 года за счет снижения иностранных активов банков и наращивания иностранных обязательств прочими секторами», — говорится в обзоре. Так, в III квартале 2019-го показатель составил 1,4 млрд долларов, а в III квартале 2018-го он равнялся 18,8 млрд.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год до 40 млрд долларов При этом в 2020 году Банк России повысил свои ожидания по оттоку капитала из страны.

Чистое заимствование государственным сектором иностранного капитала в III квартале продолжилось, хотя и уменьшилось по сравнению с предыдущими кварталами текущего года (так, показатель отчетного квартала составил 4,5 млрд долларов против 5,9 млрд во II квартале 2019-го) за счет сокращения покупки гособлигаций нерезидентами на вторичном рынке, констатируют также в ЦБ.



«Международные резервы в III квартале 2019 года продолжили расти преимущественно за счет операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила», — напоминают в Центробанке. По его данным, международные резервы (резервные активы) увеличились на 15,9 млрд долларов (в III квартале 2018 года прирост составлял 5 млрд). К концу III квартала 2019 года международные резервы России выросли до 530,9 млрд долларов.