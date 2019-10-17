Рост ВВП России в сентябре 2019 года ускорился до 2% с уточненных 1,7% (вместо 1,6%) в августе, в январе — сентябре оценивается в 1,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Октябрь 2019 года».



«По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в третьем квартале 2019 года ускорился до 1,9% год к году (по сравнению с 0,9% год к году и 0,5% год к году во втором квартале 2019 года и первом квартале 2019 года соответственно). Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,2% год к году, в сентябре — на уровне 2,0% год к году», — отмечается в документе.

Резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым и во многом связано с разовыми факторами, говорят в МЭР. Более высокий по сравнению с первым полугодием 2019-го темп роста ВВП обусловлен значительным увеличением запасов материальных оборотных средств, которое «произошло в результате сохранения высоких показателей в промышленности и высокого урожая сельскохозяйственных культур на фоне слабого внутреннего спроса».

С учетом ожидаемого дальнейшего охлаждения потребительского спроса темп роста ВВП в IV квартале 2019-го может замедлиться до 1,4—1,5% в годовом выражении, заключили в МЭР.