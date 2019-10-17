Реальные денежные доходы россиян увеличились в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,3%, а в январе — сентябре по сравнению с девятью месяцами 2018-го — на 0,9%. Такую оценку представил в четверг Росстат.

По сравнению со II кварталом текущего года реальные денежные доходы россиян увеличились в III квартале на 1,6%.



Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, выросли в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 3%, за девятимесячный период — на 0,2% в годовом выражении.



По сравнению со II кварталом текущего года реальные располагаемые денежные доходы выросли в III квартале на 1,7%.



Собственно денежные доходы (в среднем на душу населения) составили в III квартале текущего года 35 085 рублей в месяц. Показатель вырос на 7,8% по сравнению с III кварталом прошлого года и на 1,7% по сравнению со II кварталом 2019-го. Девятимесячный показатель увеличился на 5,9% в годовом выражении.



В сообщении Росстата отмечается, что основной причиной увеличения доходов россиян стал опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в III квартале 2019 года, а также низкая база III квартала 2018 года.

В наибольшей степени выросли заработная плата работников (ее доля в структуре доходов — 56,4%). Иные доходы от трудовой деятельности, включая «серую» заработную плату (ее доля в структуре доходов составляет 14,1%), выросли на 7,3% по сравнению с III кварталом 2018 года. Рост социальных выплат, включающих пособия, пенсии и иные обязательства государства, также превысил уровень инфляции и составил 6,3% (по сравнению с III кварталом 2018 года). Доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и т. п., выросли в III квартале на 5,8%.

«Увеличение сбережений населения как в III квартале 2019 года, так и за девять месяцев 2019 года косвенно подтверждает рост доходов», — добавляют в Росстате.



Данные о среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций приводятся за август 2019 года: показатель составил 44 961 рубль и по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года вырос на 6,8% (но по сравнению с июлем-2019 средняя номинальная зарплата снизилась на 3,5%). В январе — августе 2019 года средние начисленные зарплаты повысились на 7,2%.

Реальные зарплаты выросли на 2,4% к августу 2018 года и снизились на 3,3% по сравнению с июлем 2019-го. Показатель за январь — август 2019 года оказался на 2,2% выше, чем за аналогичный период 2018-го.

