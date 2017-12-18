Сотрудники столичной полиции задержали торговцев биткоинами, специализировавшихся также и на незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. За полгода участники группы, по предварительным подсчетам сыщиков, провернули сделки как минимум на 300 млн рублей, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, выйти на обнальщиков сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции удалось весной нынешнего года. Тогда в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от потерпевших при покупке биткоинов. Из них следовало, что, перечислив деньги за криптовалюту через электронные кошельки, взамен они ничего так и не получили.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что организаторами группы являются 40-летний россиянин Александр Мамут и 21-летний украинец Петр Когут. В ходе расследования выяснилось, что они занимаются и традиционной обналичкой через подставные фирмы. Пока известно, что идея зарабатывать не только на обналичке, но и на махинациях с биткоинами принадлежала Когуту, который и подыскивал покупателей криптовалюты. Первые сделки были проведены в августе, когда курс достигал 4,5 тыс. долларов за один биткоин (на сегодня около 20 тыс.). Операции осуществлялись как в онлайн-режиме, на чем, собственно, и погорели несколько покупателей, так и в квартире-офисе на юго-западе Москвы, где проживали Мамут и Когут. Там клиент перебрасывал со своего электронного кошелька рубли, доллары или евро продавцу, а тот, в свою очередь, обратно переводил биткоины.

Издание отмечает, что подозреваемые жили на широкую ногу: обитали в дорогих квартирах на юго-западе Москвы, пользовались престижными иномарками и даже приобрели апартаменты в Таиланде.

Задержания были проведены в Москве и Московской области в минувшую пятницу. Буквально накануне на два дня в Москву с Украины приехал Петр Когут. В местах проживания фигурантов дела сотрудники полиции обнаружили множество банковских карт различных кредитных учреждений, печати фирм-однодневок, копии и оригиналы паспортов номинальных директоров, а также порядка 50 млн рублей наличными.

Кроме того, из обнаруженной черной бухгалтерии выяснилось, что начиная с мая участники группы провернули незаконные сделки как минимум на 300 млн рублей, включая операции с криптовалютой.

В рамках операции помимо Александра Мамута и Петра Когута был задержан также Валерий Степко, на которого были зарегистрированы несколько десятков фиктивных фирм. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Если бы осуществлялся обмен биткоинов на любую иную криптовалюту, то состава преступления бы не было: законодательно данный вопрос никак не регламентирован, — отмечает глава коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. — В данном же случае производился на регулярной основе обмен криптовалют на реальные деньги в безналичной форме, что и было классифицировано как незаконная банковская деятельность».



По данным правоохранительных органов, украинец Когут может входить в получившую широкую известность летом прошлого года хакерскую группировку Cobalt. Тогда ее члены буквально опустошили банкоматы в Таиланде и на Тайване с помощью необычной техники ограбления, которую они сами назвали jackpotting. С помощью неких секундных манипуляций банкоматы буквально выплевывали наличность.