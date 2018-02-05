В Хабаровске правоохранительные органы обнаружили незаконный оборот платежных поручений в 900 млн рублей.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России установлено, что 49-летний житель регионального центра, имея доступ к программе «Банк — клиент» и электронным подписям 52 коммерческих организаций, в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 900 млн рублей.

В этот же период времени подозреваемый с целью получения денежной выгоды незаконно через подставное лицо создал и официально зарегистрировал в Едином государственном реестре юридических лиц общество с ограниченной ответственностью.