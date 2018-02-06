Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону пресекли сбыт поддельных ценных бумаг. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области задержали двоих граждан, подозреваемых в сбыте поддельной ценной бумаги номиналом 45 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что местные жители предложили мужчине приобрести вексель на выгодных условиях. При получении 6 млн рублей за фальшивку злоумышленники были задержаны в одном из ресторанов.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.