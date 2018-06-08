Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГУ МВД по Москве о заочном аресте Александра Винника, решение было вынесено 1 июня, следует из карточки дела на сайте суда.

Греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис подтвердил, что речь идет о создателе крупнейшей биржи криптовалют BTC-e, сообщает РБК. По словам адвоката Тимофея Мусатова, также защищающего интересы основателя BTC-e в греческих судах, это может стать основой для повторного запроса Генпрокуратуры «на экстрадицию IT-специалиста из Греции».

Основанием для судебного решения стало новое уголовное дело, возбужденное против Винника по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере или совершенное организованной группой».

Напомним, Александр Винник был задержан греческими правоохранительными органами в конце июля 2017 года на основании запроса Министерства юстиции США. Он обвиняется заключением суда Северного округа Калифорнии в участии в выводе 530 тыс. похищенных биткоинов и называется собственником нелегальной криптобиржи BTC-e, общий оборот которой составил от 4 млрд до 9 млрд долларов.

В России в его отношении изначально было возбуждено уголовное дело по другой статье Уголовного кодекса — о мошенничестве в крупном размере. Через несколько недель после ареста в Греции Останкинский районный суд Москвы вынес собственное решение о заочном аресте Винника, после чего Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию.

Окончательное решение о выдаче или невыдаче IT-специалиста должен был принять министр юстиции Греции, по состоянию на начало июня 2018 года Винник по-прежнему содержится в тюрьме в Афинах.