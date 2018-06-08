Генерал ФСБ Олег Феоктистов, участвовавший в разработке экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, попросил суд вернуть 2 млн долларов, которые, как настаивало обвинение, были переданы Улюкаеву в качестве взятки. Об этом пишет РБК со ссылкой на Русскую службу ВВС, которая получила информацию от двух источников, знакомых с материалами дела.

Судебное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об этих деньгах, состоится 29 июня, говорила РБК пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.

РБК отправило запрос в пресс-службу Замоскворецкого районного суда с просьбой подтвердить обращение Феоктистова, бывшего замначальника управления собственной безопасности ФСБ.

В декабре 2017 года сообщалось, что, согласно показаниям Феоктистова, деньги для взятки Улюкаеву предоставил Валерий Александрович Михайлов. Он работал в различных структурах «Роснефти», в частности в «РН-Сервисе». Из структур «Роснефти» он ушел летом 2016 года, рассказывал собеседник РБК, близкий к Михайлову. Источник также заявил, что Михайлов денег Феоктистову не передавал. Михайлов от комментариев тогда отказался.

В разговоре с Русской службой ВВС Михайлов подтвердил, что лично не знает Феоктистова и что только читал о нем в газетах. Он также добавил, что денег генералу ФСБ не давал, но добавил, что будет не против, если ему «вернут эти деньги».

В конце прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра Улюкаева виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил бывшего чиновника к восьми годам тюрьмы. Улюкаева задержали в момент передачи взятки в офисе «Роснефти» в середине ноября 2016 года. Экс-министр называл свое дело провокацией и заявлял, что его оговорили. «Данный процесс вызвал очень большой интерес публики, он похож на цирк», — говорил бывший чиновник в своем последнем слове.



Улюкаев подал жалобу на приговор, в апреле 2018 года Московский городской суд исключил из него запрет занимать отдельные должности. В остальном приговор остался без изменений. 1 июня бывший министр подал кассационную жалобу.