В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК), похитивших более 50 млн рублей у пайщиков, сообщили в пресс-службе МВД.



«Поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), послужили многочисленные заявления жителей Рязанской области — пайщиков кооператива по факту хищения сотрудниками кооператива принадлежащих им денежных средств, вложенных по договорам передачи личных сбережений. На момент возбуждения уголовного дела следствием установлены 140 потерпевших граждан. В общей сложности причиненный ущерб составил более 50 млн рублей», — отмечается в релизе.

По данным следствия, к совершению хищения причастен представитель правления КПК — 43-летний житель Липецка. Расследование дела продолжается.