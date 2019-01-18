В Москве окончено производство уголовного дела о хищении денежных средств у граждан, сообщается на сайте столичной полиции.

«Следственной частью следственного управления УВД по Западному административному округу окончено производство уголовного дела о хищении более чем 198 миллионов рублей у граждан под предлогом выплаты процентов за пользование заемными денежными средствами», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как было установлено в ходе расследования, фигурант уголовного дела организовывал заключение с физическими лицами договоров займа, по условиям которых организация-заемщик брала на себя обязательства выплачивать свыше 18% годовых за пользование заемными деньгами. Данным способом было похищено свыше 198 млн рублей у 351 потерпевшего.

В октябре 2017 года в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

