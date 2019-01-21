В Калужской области полицейские задержали подозреваемую в совершении разбойного нападения на финансово-кредитную организацию. Нападавшая плеснула в сотрудницу финучреждения жидкостью, которая, по предварительным данным, оказалась раствором кислоты, сообщается на сайте МВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому району поступило сообщение о том, что в одной из финансово-кредитных организаций районного центра предпринята попытка открытого хищения денежных средств. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении», — говорится в релизе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1968 года рождения. По версии оперативников, женщина, нуждаясь в денежных средствах, решила таким образом поправить свое материальное положение.

По предварительной информации, содержащаяся в стеклянной таре жидкость представляет собой раствор кислоты. Потерпевшая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»).



Удалось ли нападавшей что-либо забрать из офиса организации, в релизе МВД не уточняется. В ролике, размещенном вместе с сообщением правоохранителей (это запись с камеры видеонаблюдения), видно, как женщина сразу после нападения отходит от рабочего стола пострадавшей сотрудницы. РИА Новости указывает, что инцидент произошел в салоне микрозаймов.