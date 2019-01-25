В 2018 году в банковской системе РФ было обнаружено 38 504 поддельных денежных знака Банка России. Количество фальшивок в 2018 году сократилось на 15%, уточняет пресс-служба регулятора.

Традиционно чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов. Так, в прошлом году были выявлены 27 763 поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей. Фальшивых тысячных купюр было обнаружено 9 310 штук, что почти в два раза меньше показателя предыдущего года.

Доля новых банкнот — номиналом 200 и 2 тыс. рублей — в общем количестве подделок незначительна. При этом все они низкого качества (изготовлены на цветных принтерах), подчеркивают в ЦБ.

Наибольшая доля обнаруженных поддельных денежных знаков приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа — суммарно 71,2%.



Примерно соответствовало показателю 2017 года число обнаруженных фальшивых купюр иностранных государств: 2 579 штук в 2018-м против 2 590 годом ранее. Основная часть пришлась на доллары США (2 352 штуки). Были также обнаружены поддельные евро (182 штуки), китайские юани (42 штуки), британские фунты стерлингов (три штуки).