Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно со следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД по ЯНАО пресекли деятельность группы лиц, осуществлявших в период с 2010 по 2013 год незаконные финансовые операции на территории округа. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что «группа лиц при пособничестве открытого акционерного общества, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных коммерческих организаций, без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) осуществляла незаконную банковскую деятельность в виде совершения банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц».

В результате незаконной банковской деятельности преступниками извлечен доход в особо крупном размере — более 20 млн рублей.

Кроме того, в июне 2013 года в Ноябрьске злоумышленники совершили хищение денежных средств одного из банков путем представления заведомо ложных сведений о финансовом положении и месте работы заемщика, причинив тем самым банку материальный ущерб в 450 тыс. рублей.



В настоящее время фигуранты уголовного дела, которое было возбуждено по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), осуждены Ноябрьским городским судом и приговорены к реальному лишению свободы на сроки от трех до восьми лет.