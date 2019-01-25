Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров банка «Клиентский». Фигуранту вменяются два эпизода растраты и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, следует из сообщения Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, бывший председатель совета директоров банка, вступив в 2014 году в преступный сговор с его председателем правления, заместителем председателя правления и неустановленными лицами, совершил хищение денежных средств вкладчиков в размере более 100 млн рублей путем их перечисления в 2015 году на расчетные счета аффилированных организаций (ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг»). С целью придания преступлению видимости законности соучастники подготовили документацию о заключении банком с указанными ООО договоров об открытии кредитных линий, а затем изъяли бумаги из документооборота с целью сокрытия следов преступления. Похищенные денежные средства участники преступной группы в дальнейшем распределяли между собой, в том числе совершив с ними фиктивные финансовые операции в целях легализации.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В отношении остальных фигурантов уголовного дела, объявленных в международный розыск, расследование продолжается.



Напомним, лицензия у «Клиентского» была отозвана 3 июля 2015 года. Имя фигуранта дела в сегодняшнем релизе правоохранителей не названо. На момент отзыва лицензии у банка его совет директоров возглавлял Александр Кленовский. Это имя упоминалось в более ранних сообщениях о связанных с банком «Клиентский» расследованиях.