Мосгорсуд подтвердил законность продления до 10 апреля срока ареста бывшего акционера Промсбербанка Ивана Мязина, обвиняемого в хищении более чем 1,2 млрд рублей у кредитной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Постановление Тверского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля 2019 года оставлено без изменения», — сказала представитель суда.

Следственные действия по делу Промсбербанка начались более пяти лет назад. Экс-банкир был заключен под стражу 11 мая 2018 года, хотя ранее проходил по уголовным делам, связанным с кредитной организацией, в качестве свидетеля.

По версии следствия, Мязин совершил два преступления, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Промсбербанк был лишен банковской лицензии в 2015 году в связи с полной утратой собственных средств, а затем признан банкротом. По данным Центрального банка, бывшее руководство и собственники кредитной организации не передали временной администрации оригиналы кредитных договоров по ссудной задолженности юридических и физических лиц на общую сумму более 5 млрд рублей.

Согласно материалам дела, руководство Промсбербанка совместно с Мязиным выдавало невозвратные и необеспеченные кредиты фирмам-однодневкам.



В декабре 2016 года Подольский городской суд дал от трех до девяти лет лишения свободы другим бывшим сотрудникам Промсбербанка: заместителю начальника кредитного отдела Зульфие Мусиной, заместителю начальника службы безопасности Андрею Кибицкому и бывшему крупному акционеру банка Алексею Куликову. Суд признал их виновными в мошенничестве.

