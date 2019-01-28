Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны России к ОАО «Воентелеком» о взыскании более 461 млн рублей неустойки, следует из опубликованного решения суда.

В этом иске, поступившем в суд в июле прошлого года, Минобороны требовало взыскать с ответчика неустойку по госконтракту от 30 октября 2014 года. В соответствии с условиями контракта «Воентелеком» обязался выполнить до 20 декабря 2015 года работы по комплексному оснащению объектов Минобороны цифровым телекоммуникационным оборудованием. Цена контракта составила около 2 млрд рублей.

Заказчик посчитал, что работы не были выполнены до 20 ноября 2017 года, просрочка составила 702 дня, в связи с чем обратился к исполнителю с требованием выплатить неустойку.

Ответчик иск не признал, заявив о том, что просрочка произошла в том числе и по вине заказчика. Суд первой инстанции согласился с доводами «Воентелекома», отметив в решении, что «фактическими причинами нарушения сроков выполнения работ по контракту являлась строительная неготовность объектов со стороны заказчика, отсутствие электроснабжения, переезд в другое здание, неподключенность к сетям и тому подобное».

Кроме того, суд признал неправомерным расчет неустойки от общей стоимости контракта, в то время как часть работ была выполнена исполнителем и принята заказчиком. Решение суда вступит в силу через месяц, если за это время на него не будет подана апелляционная жалоба.

ОАО «Воентелеком» образовано в июне 2009 года приказом Министерства обороны РФ из федерального государственного унитарного предприятия «Воентелеком». Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для Вооруженных сил России.