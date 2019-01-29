В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с квартирами в рамках схемы с оформлением займов. Об этом сообщается на сайте МВД.

«По имеющейся информации, в одном из офисов злоумышленники, используя реквизиты различных коммерческих организаций, заключали с жителями столицы договоры займов под залог недвижимого имущества, вводя их в заблуждение относительно суммы, указанной в договоре и фактически выдаваемой на руки», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом аферисты получали от потерпевших оригиналы документов на право собственности залогового имущества. В случае невыполнения гражданами условий договора подозреваемые обращали залог в свою пользу и реализовывали его с дальнейшим присвоением денежных средств.

«В результате противоправной деятельности более ста человек лишились принадлежащих им квартир. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей», — сообщила представитель МВД.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Задержаны организаторы и активные участники группы, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.