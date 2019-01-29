В Москве уголовное дело о хищении из банка почти 160 млн рублей под видом купли-продажи ценных бумаг направлено в суд, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



«Как было установлено в ходе расследования, фигуранты — руководители банка — не позднее апреля 2016 года заключили договоры купли-продажи простых векселей с лицами, действующими от имени трех индивидуальных предпринимателей, согласно условиям которых приобрели простые векселя ранее ликвидированной организации. Далее на расчетные счета указанных индивидуальных предпринимателей банком были перечислены денежные средства в размере почти 160 миллионов рублей, которые позже были получены неустановленными соучастниками из числа руководителей и сотрудников кредитно-финансового учреждения», — прокомментировал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Уголовное дело направлено в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу.

Один из фигурантов задержан, второй — объявлен в розыск, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, заключили в ведомстве.