Московские полицейские задержали учредителя МФО, подозреваемого в мошенничестве на 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



«В полицию поступило заявление от 45-летней москвички. По ее словам, она заключила с организацией, расположенной на Люсиновской улице, договор займа денежных средств с условием последующего начисления 25% годовых и внесла в кассу организации 1 миллион 200 тысяч рублей. Однако впоследствии фирма взятые на себя обязательства не выполнила. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый — 32-летний мужчина совместно с неустановленными лицами снял офис на Люсиновской улице и учредил организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность. Получив от заявительницы денежные средства, он не выполнил взятые на себя обязательства и денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — прокомментировал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Правоохранители установили 30 эпизодов аналогичной противоправной деятельности задержанного. Общий материальный ущерб составил около 14 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемый взят под стражу. Расследование дела продолжается, уточнили в ведомстве.