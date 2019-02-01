В Иркутске осуждены члены организованной преступной группы, которые вывели за границу через счета своих нелегальных фирм более 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители провели десять обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

«Следователи выяснили, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Установлено, что незаконный доход от действий злоумышленников превысил 9 миллионов рублей. Всего же через счета нелегальных фирм участников организованной группы прошло свыше 600 миллионов рублей, за рубеж выведено более 100 миллионов рублей», — отмечается в релизе.

Злоумышленники признали свою вину.

Свердловский суд Иркутска назначил организатору незаконной банковской деятельности наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а его подельникам — по четыре с половиной года условно, также с выплатой крупных штрафов, заключили в ведомстве.