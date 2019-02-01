Полицейские задержали в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую трансакцию взималась комиссия в размере не менее 5%. Доход от противоправной деятельности превысил 60 миллионов рублей», — пояснила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели более 20 обысков в Московском регионе, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, финансовые документы и электронные носители информации.

Предполагаемый организатор незаконного бизнеса и двое активных участников группы задержаны и отправлены под домашний арест. Расследование дела продолжается, заключили в ведомстве.