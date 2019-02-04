Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего бывшего специалиста отдела обслуживания физических лиц одного из банков Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 158 и частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ (в краже в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, молодой человек отключал сервис «Мобильный банк» у клиентов, чтобы они не получили оповещений об операциях по счетам, и подключал его к своему телефону. После этого он переводил деньги клиентов на свой счет. Таким способом в период с августа по октябрь 2018 года у четырех лиц было похищено более 2,7 млн рублей. Преступление выявило само кредитное учреждение. Клиенты не знали о пропаже денег. Банк возместил им ущерб.



Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.