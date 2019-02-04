В Красноярском крае судебные приставы взыскали деньги с местной жительницы, которая ради уклонения от погашения долга сменила имя и фамилию. Подробности истории приводятся в материале Федеральной службы судебных приставов, озаглавленном «Смена личности не спасает от взыскания наличности».

Как уточняется, на исполнении в отделе судебных приставов по Казачинскому району УФССП России по Красноярскому краю находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту. Местная жительница получила в одном из кредитных учреждений денежные средства на личные нужды, но не вернула кредит, в связи с чем представители банка обратились в суд.

«Должница предпочла не общаться с представителями закона: на звонки она не отвечала, а неоднократные визиты судебного пристава по месту проживания должницы не принесли результата, поскольку та вскоре сменила место жительства», — рассказывают в ФССП.

Направив запрос в регистрирующие органы, судебный пристав выяснил, что не так давно гражданка сменила имя и фамилию. Установив новые личные данные должницы, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на ее новых банковских счетах. «Данные меры принудительного исполнения позволили в полном объеме взыскать кредиторскую задолженность», — подчеркивается в релизе.



Сумма взысканного долга в сообщении ФССП не уточняется.