В Кемеровской области мошенники попытались инсценировать ДТП ради страхового возмещения, но в результате стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщили в компании «АльфаСтрахование».

Аферисты решили инсценировать аварию с участием застрахованного в «АльфаСтраховании» автомобиля «ВАЗ», который был не на ходу, и незастрахованного Lexus. Сначала они столкнули оба автомобиля, потом совершили наезд Lexus на «ВАЗ», а позже с помощью баллонного ключа разбили фары автомобиля Lexus и, нанеся еще несколько повреждений, опрокинули его в кювет.

Сотрудникам ГИБДД мошенники сказали, что водитель автомобиля «ВАЗ» отвлекся на телефонный разговор и совершил наезд на Lexus. Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что характер повреждений не соответствует объяснениям и схеме, в результате водители и пассажиры были доставлены в полицию.

Назначенные экспертизы подтвердили подозрения правоохранительных органов: в частности, было установлено, что повреждения Lexus были нанесены баллонным ключом. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.



В «АльфаСтраховании» уточняют, что юристы и специалист по экономической безопасности компании участвовали в заседании и поддержали позицию следствия. Мошенников приговорили к исправительным работам на сроки от года до двух лет с удержанием заработка в размере 5%, кроме того, каждый из них получил двухлетний условный срок.