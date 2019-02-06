Судебные приставы совместно с полицейскими задержали «серийную» должницу из Удмуртии, которая набрала займов на несколько десятков миллионов рублей и скрывалась от кредиторов, меняя фамилию. Об этом деле сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

На исполнение в Первомайский районный отдел Ижевска Управления ФССП России по Удмуртской Республике поступил исполнительный документ о взыскании крупной задолженности с местной жительницы.

«Гражданка П., меняя свою фамилию, взяла несколько крупных займов. Каждый последующий заем женщина оформляла на новую фамилию. В итоге сумма общей задолженности составила более 28 млн рублей. Также, скрываясь от кредиторов, должница сменила место жительства и прописку», — указано в сообщении ФССП.

В рамках возбужденных исполнительных производств судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и в кредитные организации о наличии у должницы имущества и счетов. По адресу регистрации женщина не проживала, в результате чего было заведено разыскное дело, в рамках которого удалось установить факт неоднократной смены женщиной фамилии.



В ходе исполнительного розыска было установлено место нахождения должницы. Она была задержана в столичном аэропорту Шереметьево, ей было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ. Исполнительные действия продолжаются.

