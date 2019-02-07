ФСБ России совместно с МВД задержала 30 участников преступного сообщества, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр высокого качества на территории 20 регионов России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.



«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел на территории столичного региона и Республики Дагестан пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого изготавливали и сбывали высококачественные поддельные денежные знаки Центрального банка Российской Федерации. Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества», — сообщили в ЦОС ФСБ.

«Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах», — отметили в ЦОС.

Следователями МВД возбуждено девять уголовных дел, в ходе обысков «у подозреваемых обнаружено и изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот».

«Ресурсное обеспечение деятельности организованного преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа», — сообщили в ЦОС.