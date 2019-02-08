В Перми возбуждены уголовные дела по факту отчуждения квартиры и причинения травм 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны. В мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ) и самоуправстве с применением насилия (часть 2 статьи 330 УК) подозреваются представители микрокредитной компании и другие лица, следует из сообщения Следственного комитета РФ.

По данным правоохранителей, 20 июня 2018 года жительница Перми обратилась на сайт якобы экстрасенсорной помощи «Возрождение» с целью лечения астмы. В ходе диагностики и мнимого лечения в течение августа 2018 года женщина частями перевела мошенникам в общей сложности не менее 1,5 млн рублей.

Позже женщина, введенная в заблуждение неустановленными лицами — «экстрасенсами», в поиске денежных средств для оплаты их фиктивных услуг обратилась в АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус». «В период с 3 августа по 3 сентября 2018 года представители компании «Клок Хаус», вводя женщину в заблуждение и злоупотребляя ее доверием, под предлогом заключения договора денежного займа, обеспеченного ипотекой, фактически заключили с ней договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на сумму 1,4 миллиона рублей, выплатив ей лишь 450 тысяч рублей. После этого представители перепродали квартиру третьим лицам, то есть мошенническим путем завладели ею. 29 января 2019 года неустановленные лица, угрожая применением насилия к женщине и применяя насилие в отношении ее престарелого отца, произвели переустановку входной двери и запорных устройств в их квартире, тем самым воспрепятствовав законному праву потерпевших на вход и проживание в квартире», — сообщили в СК.

В настоящее время по указанным уголовным делам допрашиваются свидетели, потерпевшие, проводятся осмотры мест происшествий, обыски в офисе микрокредитной компании, изымается документация, касающаяся сделок с квартирой потерпевших. По уголовным делам задержаны в качестве подозреваемых четыре человека, которые имеют отношение к произошедшим событиям, связанным с отчуждением квартиры. Выясняются роль и мотивы действий каждого из них. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Уголовные дела находятся на контроле в центральном аппарате СК РФ.



Также Следственное управление СК по Пермскому краю продолжает расследование в отношении экстрасенсорной организации по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК).