Банк «Зенит» уточнил информацию о хищении средств со счетов финучреждения в результате хакерской атаки 2014 года, следует из релиза кредитной организации.

«По данным СМИ, хакеры украли со счетов банка «Зенит» 883,5 млн рублей, что не соответствует действительности. Атака со стороны хакеров была, но ее удалось практически полностью отразить. В ноябре 2014 года в результате незаконных операций на рублевом счете, открытом в банке «Зенит», было аккумулировано 882,7 млн рублей. В результате своевременных действий сотрудников риск-мониторинга банка основная часть этой суммы была заблокирована. При этом счета клиентов не подверглись атаке», — отмечается в сообщении.

Суд дал хакеру Лысенко 13 лет колонии Его признали виновным в хищении у банков более чем 1 млрд рублей.

В начале февраля 2019-го в Мещанском суде Москвы завершился процесс по уголовному делу в отношении ОПГ компьютерных взломщиков банков. В рамках уголовного дела было установлено, что ущерб, причиненный мошенниками банку «Зенит», составил 7,3 млн рублей.

Руководитель группировки хакеров и 13 его сообщников признаны виновными в создании организованного преступного сообщества и совершении хищений в особо крупных размерах. Таким образом, имущественный вред в размере 7,3 млн рублей, причиненный банку «Зенит» в результате преступных действий, подлежит возмещению по приговору суда, уточнили в банке.