Александр Ерхов был задержан буквально на пороге своей квартиры с чемоданами: экс-банкир собирался лететь в Малагу

Арестованному бывшему совладельцу Стелла-Банка Александру Ерхову предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает его организатором хищения из обанкроченного кредитного учреждения как минимум 2 млрд рублей. Кроме того, Ерхов подозревается в многомиллиардных хищениях еще из трех подконтрольных ему банков, пишет «Коммерсант».

По данным издания, Ерхов был задержан сотрудниками ГУЭБиПК и их ростовскими коллегами 30 января в своей московской квартире на Можайском шоссе, дом 2. Взяли его буквально на пороге квартиры с чемоданами: экс-банкир собирался лететь в Малагу, где у него имеется собственная вилла. В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных по 72 адресам в Москве, Подмосковье, а также Ростовской и Рязанской областях, сотрудники полиции изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи и прочие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность обвиняемого Ерхова и его пока неустановленных сообщников.



Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Ерхову предъявил следователь ГСУ ГУ МВД по Ростовской области, который ведет дело о хищениях в Стелла-Банке. На данный момент экс-банкиру инкриминируется хищение из этой кредитной организации около 2 млрд рублей. По версии следствия, средства из банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов выводились с конца 2015 года по апрель 2016 года, когда у Стелла-Банка была отозвана лицензия. Своей вины в мошенничестве Ерхов не признает.

Между тем правоохранительные органы, по данным издания, уже располагают данными о возможной причастности Ерхова к многомиллиардным хищениям из Липецкого Областного Банка (лишен лицензии в 2013 году и остался должен клиентам более 2,3 млрд рублей), Богородского Муниципального Банка (2015 год; более 2,8 млрд рублей) и присоединенного в 2017-м к Бинбанку Уралприватбанка.

На все имущество экс-банкира Ленинский райсуд Ростова-на-Дону уже наложил арест в счет возмещения предполагаемого ущерба.