Василеостровский районный суд Петербурга в понедельник прекратил уголовное дело в отношении совладельца банка «Гефест» Вячеслава Ананских, напавшего на оперуполномоченного УФСБ во время обыска, и назначил ему штраф размером 90 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).



Ранее петербургское управление Следственного комитета сообщало, что Ананских в ноябре 2017 года в ходе обыска в его квартире на протяжении всего следственного действия нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя, а также высказывал в их адрес угрозы об увольнении. Ведомство сообщало, что Ананских также причинил участвующему в обыске сотруднику следственно-оперативной группы закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По данным ОПС, Ананских обвинялся в том, что нанес не менее одного удара рукой в голову старшему оперуполномоченному по особо важным делам регионального УФСБ.

​В отношении бенефициара банка «Гефест» возбуждено дело за нападение на полицейского Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении бенефициара банка «Гефест» Вячеслава Ананских. Он обвиняется в нападении на полицейского во время обыска у него дома, сообщили в четверг РАПСИ в Управлении взаимодействия со СМИ СК РФ.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Вячеслава Ананских, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. — Прим. ред.) на основании статьи 25.1 УПК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 90 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Первоначально, как сообщало управление СК РФ по Петербургу, в отношении Ананских было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 и статье 319 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).