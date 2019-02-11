Инспекторы ДПС, которые помогали мошенникам инсценировать ДТП и оформляли документы для получения выплат в компании «РЕСО-Гарантия», получили условные сроки, следует из сообщения страховщика.

Внимание сотрудников управления безопасности «РЕСО-Гарантии» в прошлом году привлекли несколько подозрительно похожих страховых случаев. Была начата служебная проверка, которая завершилась передачей собранного материала в правоохранительные органы.

Так, например, у водителей автомобилей марок Hyundai и «ГАЗ» в компании были оформлены полисы добровольного страхования автогражданской ответственности. Оба водителя якобы стали виновниками ДТП с участием более дорогих авто. На самом деле недобросовестные сотрудники ГИБДД оформляли водителям документы по сфабрикованным ДТП.

«Два эпизода этого обещающего быть громким дела уже рассмотрены в суде и доведены до приговора. Зюзинский районный суд Москвы приговорил двух теперь уже бывших полицейских к 2,5 года условного срока лишения свободы. Следствие по делу о мошенничестве продолжается, и, как считают в управлении безопасности «РЕСО-Гарантии», к ответственности будут привлечены другие участники мошеннической схемы, среди которых как сотрудники ГИБДД, так и гражданские лица», — отмечается в сообщении страховой компании.



В «РЕСО-Гарантии» указывают, что в 2018 году ее управление безопасности выявило 4,3 тыс. попыток мошенничества на общую сумму 2,2 млрд рублей. По результатам этой работы в правоохранительные органы направлено более 1,7 тыс. заявлений, почти по 140 из которых возбуждены и расследуются уголовные дела — в основном по обязательному и добровольному страхованию автогражданской ответственности.