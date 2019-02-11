Уголовное дело в отношении владельца и главного редактора финансового портала Finnews Владимира Шевченко, обвиняемого в вымогательстве денег у Россельхозбанка, поступило в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Шевченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере).

Как следует из материалов дела, с начала 2018 года Шевченко опубликовал на своем портале ряд негативных материалов о Россельхозбанке и Дмитрии Патрушеве, занимавшем ранее пост председателя правления РСХБ. По данным следствия, в марте прошлого года с журналистом связался представитель кредитной организации, и Шевченко предложил ему в течение года публиковать позитивные статьи за 100 тыс. рублей в месяц. После того как на карту журналиста была перечислена плата за «годовой абонемент» в размере 1,2 млн рублей, он был задержан.

В ходе обыска квартиры Шевченко сотрудниками правоохранительных органов были изъяты платежки других банков с суммами от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Обвиняемый признал факт совершения им преступления.



По данным прокуратуры Петербурга, в 2016 году Шевченко обвинялся по части 1 статьи 282 УК РФ (в публичном совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы и национальности). Тогда Шевченко признал себя виновным в том, что в течение двух лет размещал в сети «ВКонтакте» тексты антисемитской направленности. Василеостровский районный суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей.

