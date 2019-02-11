Арбитражный суд Оренбургской области признал банкротом проживающего в Москве предпринимателя Сергея Чернова, задолженность которого перед кредиторами составляет более 7,6 млрд рублей.

В отношении него введена процедура реструктуризации долгов гражданина.

В арбитраж с заявлением о собственном банкротстве обратился сам Чернов. В рамках данного дела суд также принял к производству заявление ПАО «Сбербанк России» о признании Чернова банкротом. По данным кредитной организации, общая задолженность предпринимателя перед ней составляет более 6,3 млрд рублей.

Дата и время судебного заседания по проверке обоснованности заявления банка в настоящий момент не назначены.

Кроме того, к участию в деле был привлечен отдел опеки и попечительства управления образования администрации Оренбурга в связи с тем, что у должника — трое несовершеннолетних детей.

Ранее областной арбитраж по разным причинам трижды отказывал в принятии или возвращал Чернову его заявления о банкротстве.