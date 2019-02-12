Брянские правоохранители пресекли деятельность подпольных банкиров, которые для незаконного обналичивания денежных средств использовали более сотни фирм-однодневок в разных регионах России. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Брянской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили в полиции, злоумышленники, используя реквизиты более чем 130 фирм-однодневок, зарегистрированных на территории Брянской, Московской, Калужской, Смоленской, Орловской, Ленинградской и ряда других областей, обналичивали денежные средства «клиентов» за комиссионное вознаграждение. Полученный ими незаконный доход составил не менее 53 млн рублей.

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (статьи «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» соответственно).



«При проведении обысков изъяты несколько сотен печатей и пластиковых карт, компьютеры и рабочая документация. Предполагаемый организатор незаконной деятельности задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, соучастники находятся под подпиской о невыезде», — уточнила Ирина Волк.