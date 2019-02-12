В Банке непрофильных активов указали на огромный объем требований к бизнесу, которым владеет семья Бориса Минца

Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе банка «Траст», намерен судиться за рубежом с бенефициаром O1 Group Борисом Минцем и бывшими владельцами Промсвязьбанка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Об этом на пресс-конференции сообщил предправления банка «Траст» Александр Соколов.

В 2018 году в БНА были переданы проблемные активы банка «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, обнаруженные в ходе их санации.

«Мы тоже движемся в направлении предъявления требований к конкретным бенефициарам. Я в интересах следствия не могу раскрывать вам все фамилии, против кого возбуждены уголовные дела. Это просто мешает дальнейшей работе. За Минцами, естественно, пойдем. Объем требований огромный к бизнесу, которым они владеют. Мы готовим судебные процессы на Кипре, в Лондоне. Это наша стандартная практика работы», — отметил Соколов. Так он прокомментировал возбуждение уголовного дела против бывшего топ-менеджера банка «ФК Открытие» Евгения Данкевича, который одобрил спорную сделку с O1 Group Бориса Минца.

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей В производстве следователей центрального аппарата СКР находится 61 уголовное дело, возбужденное в отношении владельцев и топ-менеджеров банков.

Газета «Ведомости» в конце мая прошлого года сообщала со ссылкой на свои источники, что Борис Минц и все три его сына вместе с семьями уехали в Лондон.

Соколов сказал, что судебные процедуры могут затронуть и экс-владельцев Промсвязьбанка. «Это же касается Ананьевых. То, что люди покинули страну, не значит, что дело заканчивается», — отметил предправления «Траста». «Мы дойдем до конца в любом случае», — подчеркнул Соколов.

Ранее стало известно, что Дмитрий Ананьев получил статус резидента Кипра. По данным РБК , на днях эту информацию подтвердил представитель экс-банкира на заседании Арбитражного суда Москвы.



С «О1 Груп Финанс» Бориса Минца уже судился банк «Открытие». В сентябре Арбитражный суд Москвы аннулировал сделки и восстановил задолженность структур Минца перед кредитной организацией на 34 млрд рублей. Иски к различным компаниям Минца также подавали НПФ «Будущее» и временная администрация Промсвязьбанка.



Претензии к бывшим собственникам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым тоже касаются сделок со структурами Минца. Иски к банкирам выдвинул сам санируемый Промсвязьбанк.