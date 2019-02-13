Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-предправления РИТЦ Банка (ООО «Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)») Светланы Богатовой. Она обвиняется по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (в злоупотреблении полномочиями), указано в сообщении СК РФ .

По версии следствия, в мае 2017 года Светлана Богатова подписала приказ о выплате вознаграждений пяти сотрудникам банка в размере более 200 млн рублей, что было несоразмерно масштабам деятельности юридического лица. Это привело к уменьшению собственных средств (капитала) банка до отрицательного значения, последующему отзыву лицензии у РИТЦ Банка, признанию его банкротом и причинению существенного вреда правам и законным интересам одного из его участников.

В ходе расследования уголовного дела на денежные средства обвиняемой в размере более полумиллиона рублей был наложен арест — как поясняется в релизе, «для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа».



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.