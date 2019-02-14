В Петербурге фальшивомонетчик доработал поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей и обманул банкомат, сообщают в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Санкт-Петербурга — генерального директора коммерческой организации. По имеющейся информации, задержанный причастен к изготовлению и сбыту фальшивых денежных знаков. «Он неоднократно приобретал через Интернет поддельные пятитысячные банкноты и наносил на них кустарным способом дополнительные элементы защиты. Затем злоумышленник через банкомат пополнял этими купюрами банковскую карту и тут же снимал с нее уже настоящие деньги», — объяснили в МВД схему аферы.

В общей сложности установлено 15 эпизодов противоправной деятельности, в результате чего количество сбытых фигурантом купюр составило несколько сотен, а его доход — более 1 млн рублей. В ходе обыска у задержанного обнаружено и изъято 26 поддельных пятитысячных банкнот, а также паспорта жителей других регионов.



Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).