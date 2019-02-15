В Москве в пятницу, 15 февраля, задержан председатель совета директоров Восточного Банка, основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. В картотеке уголовных дел содержится информация о назначении на 15 февраля судебного заседания в Басманном районном суде Москвы по избранию меры пресечения для задержанного.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, Следственный комитет РФ просит Басманный суд арестовать основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Майкла Калви», — сказала представитель суда.

Калви уже доставлен в здание суда, сообщила РБК Царева. Одновременно в суде планируется избрать меру пресечения для партнеров Калви — Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля. Также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный», ныне председатель совета директоров, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Дельпаль и Зюзин вместе с Калви входят в совет директоров Восточного Банка.

Следственные органы обратились с ходатайством о заключении всех их под стражу.

Основателя Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» Следствием установлено, что Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств.

В сообщении на сайте Baring Vostok отмечается, что задержания менеджеров связаны с коммерческим спором вокруг Восточного Банка. «Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», — говорится в комментарии.

В сентябре 2018 года в «Восточном» обострился корпоративный конфликт, писала газета «Коммерсант». Акционеры не могли договориться о процедуре докапитализации банка. Иск против «Восточного» подала кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую контрольным пакетом банка владел Baring Vostok. Партнер Baring Vostok Андрей Костяшкин тогда сообщил, что истец оспаривал назначение Вячеслава Арутюняна временно исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный», писал «Коммерсант». С начала 2018 года «Восточный» планировал провести допэмиссию акций на 5 млрд рублей для пополнения капитала, но сроки размещения все время сдвигались. В декабре акционеры банка согласовали с ЦБ отсрочку до апреля 2019 года. Осенью ЦБ также вынес банку предписание доначислить резервы на 20 млрд рублей. Акционеры кредитной организации тогда заявили, что «Восточный» сможет выполнить все обязательства по формированию резервов.

«Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка», — заверили сегодня в компании, подчеркнув, что Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный Экспресс», продолжают работать в обычном режиме.



Фонд Baring Vostok также владеет миноритарным пакетом в группе «Ренессанс Страхование». Он также инвестировал в Тинькофф Банк и лизинговую компанию «Европлан».