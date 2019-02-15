Московский городской суд принял решение снять с рассмотрения дело экс-главы Эргобанка Вячеслава Бармина и вернуть его в Тверской райсуд для устранения препятствий рассмотрения судом апелляционной инстанции, сообщил Банки.ру адвокат Евгений Мартынов.



«Сегодня было начато рассмотрение апелляционных жалоб по делу моего подзащитного, мной было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, было указано на то, что на сайте суда имеется информация о том, что судьей после удаления в совещательную комнату рассматривалось и было вынесено решение по еще одному делу 27 сентября. Если это подтвердится, это прямое основание для отмены приговора», — сказал Мартынов, уточнив, что был указан «целый ряд нарушений, которые препятствуют дальнейшему рассмотрению дела».

«Частично суд апелляционной инстанции согласился с моими доводами. Но не был решен положительно вопрос о мере пресечения. В данной части я с решением не согласен и буду его обжаловать», — отметил адвокат.

Напомним, что 1 октября 2018 года Тверской райсуд признал Бармина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества), и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

В интервью Банки.ру адвокат Бармина Евгений Мартынов рассказал, как проходило судебное разбирательство.