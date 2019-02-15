Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев готов дать личное поручительство за задержанного по делу о мошенничестве основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщил Дмитриев журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает RNS.

«Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний», — сообщил Дмитриев.

Дмитриев отметил, что ему «сложно комментировать» ситуацию с задержанием Калви, «не понимая конкретных обвинений». «Тем не менее мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким, принятым в инвестиционной среде этическим стандартам», — подчеркнул он.



Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов прокомментировал задержание в Москве главы Baring Vostok. По его словам, в этом деле надо разбираться, однако, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям.

Также 15 февраля стало известно о задержании председателя совета директоров банка «Восточный» и основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и его пятерых партнеров. Банк «Восточный» в этом деле считает себя потерпевшей стороной.

