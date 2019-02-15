Председатель совета директоров, советник председателя правления Норвик Банка Алексей Кордичев (бывший глава банка «Восточный») готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов и уже дал показания против соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

«Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию обо всех соучастниках, об их роли и должностном положении... Он уже дал показания против них», — сказал адвокат.

«Мой подзащитный изъявил добровольное желание сотрудничать со следствием, дать всю возможную информацию и оказать деятельную помощь следствию», — добавил адвокат Кордичева.

Его подзащитный подтвердил эту информацию.

Следствие запросило арестовать Кордичева до 13 апреля 2019 года, передает корреспондент RNS из Басманного суда.

«Следствие ходатайствует перед Басманным районным судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кордичева Алексея Сергеевича на 1 месяц 28 суток, то есть до 13 апреля», — заявил следователь.

В свою очередь следователь в Басманном суде Москвы сообщил, что Кордичев хотел скрыться от органов следствия, передает ТАСС.

«Прошу суд приобщить к материалам дела документы, подтверждающие, что подозреваемый хотел скрыться от следствия», — сказал представитель СК до начала рассмотрения ходатайства. Кордичев эту информацию опроверг.

​В Москве задержан председатель совета директоров Восточного Банка Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Днем 15 февраля стало известно, что вместе с Калви были задержаны еще пять его партнеров. Следственные органы обратились с ходатайством о заключении всех их под стражу. В сообщении на сайте Baring Vostok отмечается, что задержания менеджеров связаны с коммерческим спором вокруг Восточного Банка.

Как ранее сообщила пресс-секретарь Басманного суда, Следственный комитет РФ просит суд арестовать основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Банк «Восточный» в данном уголовном деле считает себя потерпевшим.