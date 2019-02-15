Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова, фигуранта уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, председатель совета директоров банка Майкл Калви. Об этом сообщает ТАСС из суда.

«Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — огласила постановление судья.

РИА Новости сообщает об аресте на срок до 13 апреля партнера по индустрии финансового сектора Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля.



Дельпаль, который также является членом совета директоров Восточного Банка, отверг в суде обвинения в хищении 2,5 млрд рублей. «Я категорически отрицаю вину, я не имел отношения к той сделке, о которой говорит следствие», — сказал Дельпаль, добавив, что готов помогать следствию и жить в Москве.



По данным РИА Новости, заключен под стражу и бывший председатель правления банка «Восточный», ныне председатель совета директоров и советник председателя правления Норвик Банка Алексей Кордичев. Подозреваемый и его адвокат возражали против такой суровой меры пресечения, ведь у него трое детей (младший родился две недели назад), престарелые родители и хорошие характеристики. Кордичев обещал дальнейшее деятельное сотрудничество со следствием.

Кроме того, Басманный суд заключил в СИЗО партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна.



Ранее в пятницу стало известно о задержании по этому делу Майкла Калви и еще ряда лиц. В Baring Vostok, комментируя задержания, сразу заявили, что действия правоохранительных органов не относятся непосредственно к деятельности Baring Vostok и других портфельных компаний, а связаны с коммерческим спором вокруг Восточного Банка. При этом фонд заверил, что планирует выполнить все взятые на себя обязательства по докапитализации банка в рамках плана, согласованного с Центробанком.

В ходе рассмотрения ходатайства следствия об аресте фигурантов следователь заявил в суде, что «Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный Экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств». РИА Новости поясняло, что в 2015 году банк оформил кредит Первому коллекторскому бюро, а в 2017-м было «оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры». Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Ранее Алексей Кордичев, по информации адвоката, выразил готовность сотрудничать со следствием по этому делу и уже дал показания против других его участников. В свою очередь следователь в Басманном суде Москвы сообщил, что Кордичев хотел скрыться от органов следствия. Кордичев эту информацию опроверг.



Позже в пятницу суд санкционировал арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина по этому же делу, сообщило агентство ТАСС.



Согласно данным, представленным в суде, с заявлением о хищении 2,5 млрд рублей у «Восточного» обратился в ФСБ 7 февраля член совета директоров банка Шерзод Юсупов. Следственному комитету удалось собрать доказательства причастности к этому делу Майкла Калви за пять дней.

Срок следствия по делу Майкла Калви установлен до 13 апреля (уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в особо крупном размере в составе группы — было возбуждено 13 февраля).

