Задержание Майкла Калви, главы и основателя фонда Baring Vostok, безусловно, позор для всего финансового и инвестиционного рынка России, считает председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев.

«Для тех, кто не в теме, нужно сказать пару слов, кто такой Майкл Калви и [что такое] его фонд», — пишет Васильев на своей странице в Facebook.

«Он приехал в Россию еще молодым, в начале 90-х, работая в иностранном банке, и стоял у самых истоков формирования российского финансового рынка, когда только начали появляться первые частные компании и вообще рынок акций в России.

Он вместе с нашим рынком падал и возрождался. Когда случился дефолт 98-го и все зарубежные банки стали убегать из России, он остался верным нашему рынку и выкупил на себя инвестиционную компанию, где работал.

С этого начался его уже личный проект по созданию фонда прямых инвестиций Baring Vostok.

Это был первый профессионально организованный инвестиционный фонд, по всем законам мировой финансовой индустрии, который был поднят в России после августовского дефолта 98-го.

Он был первым и остался до сих пор единственным в России, который работал по настоящим прозрачным, открытым и профессиональным принципам инвестиционных фондов. С начала нулевых именно этот фонд всегда был образцом для российских и международных фондов.

Главной его сделкой, обеспечившей во многом залог успеха для инвесторов, была сделка по покупке акций «Яндекса». В начале 2000-го в консорциуме с некоторыми другими игроками они покупают за 5 млн долларов 35% «Яндекса». Именно эти деньги, полученные от Baring Vostok, и дали возможность Аркадию Воложу (сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». — Прим. Банки.ру) создать компанию-мечту, полноправного конкурента «Гуглу» в России и абсолютного лидера интернет-индустрии в России.

Майкл Калви дал деньги «Яндексу», но не мешал им, не вмешивался в бизнес, давал развиваться, верил в успех, и через десять лет, в 2011-м, «Яндекс» вышел на NASDAQ с капитализацией 8 млрд долларов. Пакет, купленный Runet-холдингом за 5 млн долларов, стоил в тот момент уже почти 2,8 млрд долларов.

Это был колоссальный успех для фонда и его инвесторов. Многие могли бы счесть такой успех достаточным и разойтись, разделив прибыль. Но не Майкл Калви и Baring. Они стали собирать новые фонды и продолжили инвестировать свои деньги в российские проекты. Сегодня их портфель состоит из инвестиций в 80 различных проектов. И только в России.

На вопрос о принципах инвестиций Baring Vostok они всегда отвечали, что смотрят на разные сектора, но главный их принцип — входить только в частные бизнесы, без участия государства.

Они никогда не инвестировали в госкомпании или в компании, связанные с госсектором, и всегда искали только «чистые поляны», где их не обвинят в какой-то нечестной приватизации или в каких-то темных сделках с чиновниками.

Они всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачных и конкурентных рынках. И очень печально узнать, что все-таки наше «государство» добралось уже и до… Baring Vostok».