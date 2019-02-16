Банк «Восточный» признан потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Представитель банка в субботу явился на заседание Басманного суда для участия в рассмотрении ходатайства следователя о заключении Калви под стражу, передает корреспондент ТАСС.

«Я представляю банк «Восточный», который признан потерпевшим по данному делу», — сказал представитель банка в суде.

Как уточняет РИА Новости, потерпевшими по делу признаны два акционера банка. «Прошу приобщить постановление о признании акционера банка и другого акционера, не называю фамилии, потому что тут гласность», — сказал следователь.

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций). Вместе с Калви по уголовному делу проходят еще пять человек.

